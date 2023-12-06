Aldatmak’ta şoke eden gelişmeler

48.Bölüm Özeti:

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.