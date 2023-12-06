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Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:55

Aldatmak'ta şoke eden gelişmeler

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde şoke eden gelişmeler...

Aldatmak’ta şoke eden gelişmeler

48.Bölüm Özeti:

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

Aldatmak’ta şoke eden gelişmeler

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

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Aldatmak’ta şoke eden gelişmeler

Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur.

Aldatmak’ta şoke eden gelişmeler

Bu dikkatsizliğin hem Tolga, hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur.

Aldatmak’ta şoke eden gelişmeler

Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.

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