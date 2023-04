Giriş Tarihi: 18.04.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 10:36

Alina Boz ile Mithat Can Özer evlilik yolundu! Sevgilisine yeşil ışık yaktı

Alina Boz ile Mithat Can Özer evleniyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç oyuncu Alina Boz ile Mithat Can Özer, dört yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için planlara başladı. 24 yaşında olan güzel oyuncu Alina Boz, Mithat Can Özer'in 2027'de alabileceği söylenen Portekiz vatandaşlığından sonra evlenmeyi düşünüyor.