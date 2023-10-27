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Haberler Galeri Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor
Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:32

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, ve Görkem Sevindik'in başrollerini paylaştığı Ateş Kuşları'nda Ali; Kara'ya böbreğini bağışlarken, Barbaros ise mezarlığa Nizam'la dertleşmeye gider. atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 28. Bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Barbaros, kalbinin sesini dinleyip Gülayşe'ye onu beklemesini söylerken, Zıpkın ise bir seçim yapmak zorundadır.

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor

Ateş Kuşları 28.Bölüm Özeti:

"BİZ KİMİZ? KÖKSÜZLER!"

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyorlar! Gülayşe, müebbetle suçlanan Zıpkın ve daha önce onun yüzünden terk edilen Kara arasından hangisini kurtarmayı seçecek? Yoksa Köksüzler'in en küçüğü bu çıkmaza farklı bir çözüm mü getirecek?

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor

ZIPKIN ARTIK ÖZGÜR MÜ?

Hüma; Kara'dan, Zıpkın da hapishaneden kurtulunca artık aralarında hiçbir engel kalmaz. Onlar birbirlerine kavuşurken, Sare hissettiği bu kırgınlığa bir ad koyabilecek mi? Peki Zıpkın, Sare'yle paylaştıklarını bir anda unutabilecek mi?

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Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor

BEKLE BENİ DEDİ

Barbar'ın Gülayşe'ye olan aşkının bitmeyeceği kesin. Peki bu yolun sonu nereye gidiyor?

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor

Barbar bir gün Çatal'ın oğlu olduğu için kendisini gerçekten affedebilecek mi? Gülayşe onu daha ne kadar bekleyecek?

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor
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