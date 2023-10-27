Giriş Tarihi: 27.10.2023 06:32
Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor
İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, ve Görkem Sevindik'in başrollerini paylaştığı Ateş Kuşları'nda Ali; Kara'ya böbreğini bağışlarken, Barbaros ise mezarlığa Nizam'la dertleşmeye gider. atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 28. Bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Barbaros, kalbinin sesini dinleyip Gülayşe'ye onu beklemesini söylerken, Zıpkın ise bir seçim yapmak zorundadır.