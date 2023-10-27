Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyor

Ateş Kuşları 28.Bölüm Özeti:

"BİZ KİMİZ? KÖKSÜZLER!"

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyorlar! Gülayşe, müebbetle suçlanan Zıpkın ve daha önce onun yüzünden terk edilen Kara arasından hangisini kurtarmayı seçecek? Yoksa Köksüzler'in en küçüğü bu çıkmaza farklı bir çözüm mü getirecek?