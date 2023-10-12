Giriş Tarihi: 12.10.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
07:44
Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! "Evi aldı zaar"
66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ayrılık haberleri sonrası AVM'de el ele ortaya çıktı. "Sadece 4 saat ayrı kaldık" diyen Gülseren Ceylan ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada "Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok" dedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in müstakbel eşi Gülseren Ceylan'ın dikkat çeken açıklamaları...