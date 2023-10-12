Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! "Evi aldı zaar"

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti... Gülseren Ceylan'dan ayrılık haberleriyle ilgili açıklama geldi.