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Haberler Galeri Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! "Evi aldı zaar"
Giriş Tarihi: 12.10.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 07:44

Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! "Evi aldı zaar"

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş. Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ayrılık haberleri sonrası AVM'de el ele ortaya çıktı. "Sadece 4 saat ayrı kaldık" diyen Gülseren Ceylan ilişkileri hakkında yaptığı açıklamada "Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok" dedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in müstakbel eşi Gülseren Ceylan'ın dikkat çeken açıklamaları...

Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! Evi aldı zaar

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!
Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti... Gülseren Ceylan'dan ayrılık haberleriyle ilgili açıklama geldi.

Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! Evi aldı zaar

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisine doğum gününde evlilik teklifi etmiş, birlikte yüzükle poz vermişlerdi!

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Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! Evi aldı zaar

Kısa bir süre sonra ise; 66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.

Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! Evi aldı zaar

Öyle ki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti.

Ayrılık 4 saat sürdü! Mehmet Ali Erbil genç aşkı Gülseren Ceylan ile el ele alışverişte! Evi aldı zaar

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ayrılık haberleri sonrası AVM'de el ele ortaya çıktı. "Sadece 4 saat ayrı kaldık" diyen Gülseren Ceylan ilişkileri hakkında şunları söyledi:

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