Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
11:44
Bahar'ın güzel yıldızı Demet Evgar'dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...
Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Demet Evgar'dan Anneler Günü'nde son olarak minik kızı Mavi ile set paylaşımı geldi. Demet Evgar'ın kızı Mavi ile beğeni yağan karesi "Çocuk da yaparım kariyer de" yorumlarını beraberinde getirdi. İşte Bahar'ın yıldızı güzel anne Demet Evgar'ın minik kızı Mavi ile kalpleri ısıtan pozu...