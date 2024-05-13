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Haberler Galeri Bahar'ın güzel yıldızı Demet Evgar'dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:44

Bahar'ın güzel yıldızı Demet Evgar'dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Demet Evgar'dan Anneler Günü'nde son olarak minik kızı Mavi ile set paylaşımı geldi. Demet Evgar'ın kızı Mavi ile beğeni yağan karesi "Çocuk da yaparım kariyer de" yorumlarını beraberinde getirdi. İşte Bahar'ın yıldızı güzel anne Demet Evgar'ın minik kızı Mavi ile kalpleri ısıtan pozu...

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar’dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...

Şimdilerde Bahar dizisi ile gönülleri fetheden Demet Evgar yaşantısı ile de hayranlarının markajında... Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar’dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...

Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

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Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar’dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...

Demet Evgar'dan Anneler Günü'nde son olarak minik kızı Mavi ile set paylaşımı geldi.

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar’dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...

Demet Evgar'ın kızı Mavi ile beğeni yağan karesi "Çocuk da yaparım kariyer de" yorumlarını beraberinde getirdi.

Bahar’ın güzel yıldızı Demet Evgar’dan minik kızı Mavi ile set paylaşımı! Çocuk da yaparım kariyer de...

İşte Bahar'ın yıldızı güzel anne Demet Evgar'ın minik kızı Mavi ile kalpleri ısıtan pozu...

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