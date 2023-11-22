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Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 11:33

Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği sevilen dizisi Aldatmak'ın perşembe akşamı 46. bölümü ile yine izleyiciyi heyecanın doruklarına çıkarak. Aldatmak'ın 46. bölümü ile Behram'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

46.Bölüm Özeti:

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.

Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

Yalnızca bebeğini değil, anne olma şansını da kaybeden Selin için dünya başına yıkılmış gibidir. Selin, Tolga'yı kaybetmemek için büyük riskler almak zorunda kalacaktır.

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Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

Gözü dönen Mualla'nın Oylum'a yapabileceklerini düşünmek Kahraman'ı büyük bir endişe içinde bırakır.

Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Kahraman, Oylum'u kurtarabilecek tek kişidir.

Behram’ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

Behram cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanır.

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