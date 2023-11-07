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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da aileyi derinden sarsan gelişmeler!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 14:23

Ben Bu Cihana Sığmazam'da aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da aileyi derinden sarsan gelişmeler yaşanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Ben Bu Cihana Sığmazam 44.Bölüm:

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.

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