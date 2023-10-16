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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir bilgi peşinde
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 10:52

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir bilgi peşinde

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli)'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir bilgi peşinde...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir bilgi peşinde

Ben Bu Cihana Sığmazam 41.Bölüm:

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir bilgi peşinde

Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir bilgi peşinde

Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir bilgi peşinde

Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir bilgi peşinde

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer.

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