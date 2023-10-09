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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karşı atağa geçiyor!
Giriş Tarihi: 09.10.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 08:45

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karşı atağa geçiyor!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli)'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karşı atağa geçiyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karşı atağa geçiyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 40.Bölüm:

Atakan'ın işkence görerek ölümle burun buruna gelmesinin ardından Onbeşli, abisinin intikamını almak için Tazıyev'in peşine düşer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karşı atağa geçiyor!

Bu sırada Erman kaos planı gereği yüklü bir miktarda uyuşturucuyu getirip sokaklara dağıtmak peşindedir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karşı atağa geçiyor!

Elbette Cezayir'in de buna karşı bir planı vardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karşı atağa geçiyor!

Diğer yandan Vedat, Berfin'in peşini bırakmaz ve Cezayir'in tarafını tutan amcasını öldürür.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karşı atağa geçiyor!

Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir.

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