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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 11:18

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 45.Bölüm:

Cezayir cezaevine atılmıştır ancak bu Amerikalıları tatmin etmemektedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Cezayir'in kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Onu alıp Amerika'ya götüreceklerdir. Müfit ve Atakan ise onu vermekte gönülsüzdürler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Cezayir'i asla teslim etmeyeceklerini düşünen Erman, iki aşamalı bir plan yapar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Planın birinci aşaması Cezayir'i içerde öldürtmektir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir kurtuluş yolu arıyor!

Leyla şirkete gelerek kocasını kurtarmak için harekete geçer. Ancak öncelikli bir durum vardır; Cezayir'i cezaevinde korumak!

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