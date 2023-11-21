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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:53

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'e karşı isyan bayrağı...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 46.Bölüm:

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Fakat Erman durmayacaktır. ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 46. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Dayılar masasını dağıtıyorum" | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır.

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