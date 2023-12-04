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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in sadık dostu geliyor!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:04

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in sadık dostu geliyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in sadık dostu geliyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu geliyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 48.Bölüm:

Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu geliyor!

Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu geliyor!

Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu geliyor!

Fakat Erman istediğini ona vermez.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sadık dostu geliyor!

İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar.

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