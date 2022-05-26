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Haberler Galeri Berdan Mardini'nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 07:09

Berdan Mardini'nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrılmıştı. Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler geçtiğimiz günlerde şezlong pozu ile yaz sezonunu açmıştı. Verdiği kilolar sonrası değişimi ile dikkat çeken Fatoş Yelliler son olarak yine göğüs dekoltesini konuşturdu. Fatoş Yelliler'in daha önce de yatak pozunda firikik veremek için göğüs dekoltesini sansürlemesi sosyal medyada dikkat çekmişti. İşte Fatoş Yelliler'in göğüs dekolteli pozları...

Berdan Mardini’nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler’den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Berdan Mardini’nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler’den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Verdiği kilolar ve estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri olan Fatoş Yelliler'in Instagram'da oldukça fazla takipçisi var.

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Berdan Mardini’nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler’den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Değişimi ile adından söz ettiren Fatoş Yelliler'i ilgi odağı haline getiren şey ise cesur pozları...

Berdan Mardini’nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler’den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Berdan Mardini’nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler’den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler geçtiğimiz günlerde şezlong pozu ile yaz sezonunu açmıştı.

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