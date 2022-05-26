Berdan Mardini’nin çocuklarının annesi Fatoş Yelliler’den cesur poz! Değişimi olay olan Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu!

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.