Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
12:02
Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar'ı ilk kez paylaştı! Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti...
2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yle evliyken gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdığı iddia edilmişti. Son olarak Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti.