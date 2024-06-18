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Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 12:02

Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar'ı ilk kez paylaştı! Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti...

2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası Bülent Şakrak'ın Ceyda Düvenci'yle evliyken gönlünü Esra Akpınar'a kaptırdığı iddia edilmişti. Son olarak Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti.

Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar’ı ilk kez paylaştı! Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti...

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar verdi. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti.

Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar’ı ilk kez paylaştı! Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti...

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirmişti.

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Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar’ı ilk kez paylaştı! Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti...

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edildi.

Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar’ı ilk kez paylaştı! Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti...

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.

Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar’ı ilk kez paylaştı! Ceyda Düvenci ile evliyken gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti...

Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" dedi.

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