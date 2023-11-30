Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:03

Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından oyuncu Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile "yıllar ona da acımamış" dedirtti. Şimdilerde 68 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli, Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı! Davaro’nun Cano’su Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Şimdilerde 68 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

SON DAKİKA