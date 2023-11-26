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Haberler Galeri Cüneyt Arkın'ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’
Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 10:37

Cüneyt Arkın'ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Son olarak, Cüneyt Arkın'ın ilk eşi psikiyatrist Güler Mocan, kızı Filiz'in babasının mirasından pay almak için açtığı davada tanık olarak dinlendi. Mocan, "Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım. Cüneyt'in kızıyla görüşmesi yasaktı, gizlice buluşurlardı. Telefonda kızıma vicdan azabı çektiğini ve çok büyük haksızlık yaptığını söylemişti" dedi.

Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’

1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır itiraz etmişti. Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açmıştı. Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ve erkek kardeşlerine açtığı davada Ediz Hun ve İlkim Karaca tanık olarak ifade verdi.

Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent'te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.

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Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’

Arkın ayrıca kızına da mirastan payını vereceğini belirtti. Filiz Cüreklibatır'a vadedilen miras payının hiçbir şekilde verilmediği dilekçede anlatıldı.

Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’

Hürriyet'in haberine göre; Dilekçede, vasiyetname açıldıktan sonra Cüneyt Arkın üzerinde herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmadığı belirtildi:

Cüneyt Arkın’ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’

"Levent'teki taşınmazın 3. kişilere satıldığı, bu satışla davalılar adına başkaca taşınmazın satın alındığı görülmüştür. Davalılar adına kayıtlı olan taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını, malların bölüştürülmesini istiyoruz."

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