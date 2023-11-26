Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 10:37

Cüneyt Arkın'ın eski eşi Güler Mocan’dan olay yaratan iddialar! ‘Kızımın hiçbir ihtiyacını karşılamadı’

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın namıdiğer 'Malkoçoğlu' hiç kuşkusuz Türk sinemasının gelmiş geçmiş en iyi jönlerindendir. Tüm Türkiye'nin sevgi ve takdirini toplayan usta sanatçı hayatı da en çok merak edilen isimlerinden. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın'ın Murat ve Kaan adında iki oğlu var. Kendi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın ve abisi Kaan Cüreklibatur dışında bir de kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. Son olarak, Cüneyt Arkın'ın ilk eşi psikiyatrist Güler Mocan, kızı Filiz'in babasının mirasından pay almak için açtığı davada tanık olarak dinlendi. Mocan, "Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım. Cüneyt'in kızıyla görüşmesi yasaktı, gizlice buluşurlardı. Telefonda kızıma vicdan azabı çektiğini ve çok büyük haksızlık yaptığını söylemişti" dedi.