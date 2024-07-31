Giriş Tarihi: 31.07.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
18:55
Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!
Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' şarkısı 90'lı yıllara damga vurdu. Klibiyle de ses getiren şarkı, yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda! Hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan mavi gözlü çocuğu ise hatırlıyoruz. Elma şekeri yiyen şapkalı çocuk büyüdü ve oldukça yakışıklı bir delikanlı oldu. 31 yaşındaki Batuhan Aydar'ın son hali ise görenleri hayrete düşürdü. İşte Batuhan Aydar'ın son hali!