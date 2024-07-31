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Haberler Galeri Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 31.07.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:55

Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' şarkısı 90'lı yıllara damga vurdu. Klibiyle de ses getiren şarkı, yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda! Hala çoğu kişinin diline dolanan şarkının klibinde oynayan mavi gözlü çocuğu ise hatırlıyoruz. Elma şekeri yiyen şapkalı çocuk büyüdü ve oldukça yakışıklı bir delikanlı oldu. 31 yaşındaki Batuhan Aydar'ın son hali ise görenleri hayrete düşürdü. İşte Batuhan Aydar'ın son hali!

Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!

Ünlü şarkıcının 'Arnavut Kaldırımı' şarkısı 1990'lı yıllara adını altın harflerle yazdırdı. Demet Sağıroğlu'nun şarkısı kadar klibi de hafızalarda yer etti.

Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü ve bir dizi oyuncusu oldu.

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Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 31 yaşında.

Demet Sağıroğlu’nun ‘Arnavut Kaldırımı’ klibindeki çocuk herkesi şaşırttı! Son hali ağızları açık bıraktı!

İşte Arnavut Kaldırımı klibinde oynayan küçük çocuğun yani Batuhan Aydar'ın son hali...

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