Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! "Hayatım çöp oldu" Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...

Eylül Öztürk ve eşi de son dönemde hızla zenginleşen sosyal medya fenomenleri arasındaydı. İddialara göre Öztürk; 5 milyon dolarlar gittiği ABD'den peşin parayla tam 11 daire aldı. Türkiye'de ise sayısız mal varlığı ve villası vardı.. Öztürk, Dilan Polat'la da yakın arkadaştı...