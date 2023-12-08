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Haberler Galeri Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! "Hayatım çöp oldu" Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...
Giriş Tarihi: 08.12.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 07:43

Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! "Hayatım çöp oldu" Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı. Fenomenlere başlatılan operasyonlarda mal varlığına el konulan isimlerden birisi de Eylül Öztürk. Polatların ardından adı kara para aklama suçlamalarıyla anılan Eylül Öztürk, gözyaşlarına boğuldu. Öztürk, sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerine açıklama yaptı. "Olay aklanmaktan çıktı" diyen Eylül Öztürk, kariyerinin nasıl bittiğini anlatan bir belgesel çekmek istediğini açıkladı.

Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! Hayatım çöp oldu Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Fenomenlere başlatılan soruşturmada mal varlığına el konulan isimlerden birisi de Eylül Öztürk-Barış Kenan Özkan çifti.

Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! Hayatım çöp oldu Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FOTOĞRAFINDAKİ FENOMENLERE SORUŞTURMA

Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! Hayatım çöp oldu Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...

Cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! Hayatım çöp oldu Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...

Cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer-Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu fenomenlerin kimlik tespitinin yapılarak İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Eylül Öztürk gözyaşlarına boğuldu! Hayatım çöp oldu Dilan Polat soruşturmasına dahil olan şampiyonlar ligi fenomenlerinden biriydi...

Eylül Öztürk ve eşi de son dönemde hızla zenginleşen sosyal medya fenomenleri arasındaydı. İddialara göre Öztürk; 5 milyon dolarlar gittiği ABD'den peşin parayla tam 11 daire aldı. Türkiye'de ise sayısız mal varlığı ve villası vardı.. Öztürk, Dilan Polat'la da yakın arkadaştı...

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