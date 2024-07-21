Giriş Tarihi: 21.07.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
18:32
Ege Tanman ‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman'ı bir de şimdi görün!
Bir dönemin popüler dizisi 'Bez Bebek'te oynadığı karakterle yıldızı parlayan Ege Tanman, yıllar sonra ortaya çıktı. 'Babam ve Oğlum', 'Leyla ile Mecnun' gibi yapımların çocuk oyuncusu olarak tanınan ve bir zamanlar Rihanna'nın da takip ettiği tek Türk olan Ege Tanman'ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi. İşte Ege Tanman'ın son hali!