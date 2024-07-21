Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ege Tanman ‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman'ı bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:32

Ege TanmanBabam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman'ı bir de şimdi görün!

Bir dönemin popüler dizisi 'Bez Bebek'te oynadığı karakterle yıldızı parlayan Ege Tanman, yıllar sonra ortaya çıktı. 'Babam ve Oğlum', 'Leyla ile Mecnun' gibi yapımların çocuk oyuncusu olarak tanınan ve bir zamanlar Rihanna'nın da takip ettiği tek Türk olan Ege Tanman'ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi. İşte Ege Tanman'ın son hali!

Ege Tanman ‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman’ı bir de şimdi görün!

Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu.

Ege Tanman ‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman’ı bir de şimdi görün!

O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ege Tanman ‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman’ı bir de şimdi görün!

Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı.

Ege Tanman ‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman’ı bir de şimdi görün!

Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti. Ege Tanman ailesiyle birlikte Bursa'da yaşıyor.

Ege Tanman ‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman’ı bir de şimdi görün!

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor.

SON DAKİKA