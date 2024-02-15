En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.