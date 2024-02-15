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Haberler Galeri En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:47

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası... Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali...

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!

Kemal Sunal'ın ünlü filmi En Büyük Şaban'da temiz yürekli çiçekçi kız Hülya rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun meğer ablası da çok ünlüymüş...

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. En Büyük Şaban yeniden ekrana gelmesiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!

İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası...

En Büyük Şaban’ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!

En Büyük Şaban'ın çiçekçi kız Hülya'sı Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun da kardeşi...

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