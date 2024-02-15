Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:47
En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş... Onu bir de şimdi görün!
Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal'a, Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. İşte bu çiçekçi kız sanat dünyasının iki önemli isminin de akrabası... Kendisi gibi Yeşilçam güzeli olan ablasını öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte En Büyük Şaban'ın çiçekçi kızı Hülya'nın son hali...