En cimri baba! Meğer Metin Akpınar kızlarına 500’er lira göndermiş

Ancak Akpınar'ın durumu daha önceden eşine anlattığı, hatta çiftin çocuklara sus payı olarak aylık 500'er lira gönderdiği iddia edildi. Tamam Metin Akpınar'ın elinin sıkı olduğu sanat çevrelerinde bilinir ama bu kadarına da pes!

Nereden baksanız Metin Akpınar'ı haksız çıkaracak, nereden baksanız elinizde kalacak bir olay. Bu arada Akpınar'ın eşinin iki çocuğa iyi davranmadığı "Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı.