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Haberler Galeri "En karizmatik baba" Gupse Özay'ın oyuncu eşi Barış Arduç'tan kas şov!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 14:03

"En karizmatik baba" Gupse Özay'ın oyuncu eşi Barış Arduç'tan kas şov!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin kızları Jan Asya geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girmişti. Babalığın çok yakıştırıldığı Barış Arduç son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle adeta kas şov yaptı. İşte Barış Arduç'ın yorum yağan son pozu...

En karizmatik baba Gupse Özay’ın oyuncu eşi Barış Arduç’tan kas şov!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

En karizmatik baba Gupse Özay’ın oyuncu eşi Barış Arduç’tan kas şov!

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin kızları Jan Asya geçen haftalarda 1 yaşına bastı.

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En karizmatik baba Gupse Özay’ın oyuncu eşi Barış Arduç’tan kas şov!

Babalığın çok yakıştırıldığı Barış Arduç geçtiğimiz günlerde kızı Jan Asya ile bir yaş günü partisine katılmıştı.

En karizmatik baba Gupse Özay’ın oyuncu eşi Barış Arduç’tan kas şov!

Uçuşan baloncuklarla eğlenen baba-kız sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

En karizmatik baba Gupse Özay’ın oyuncu eşi Barış Arduç’tan kas şov!

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'a "En karizmatik baba" yorumları yağmıştı.

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