Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 14:03

"En karizmatik baba" Gupse Özay'ın oyuncu eşi Barış Arduç'tan kas şov!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin kızları Jan Asya geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girmişti. Babalığın çok yakıştırıldığı Barış Arduç son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle adeta kas şov yaptı. İşte Barış Arduç'ın yorum yağan son pozu...