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Haberler Galeri Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:21

Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek yürek olan ülkemiz, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden de depremden etkilenen bölgelere destek geliyor. Son olarak ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçtiler.

Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!

7.7 ve 7.6'lık depremlerle felaketi yaşayan Türkiye, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor.

Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!

Ünlü isimlerden de depremden etkilenen bölgelere destek geliyor. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti.

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Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!

Berfu Yenenler Instagram hesabından yaptığı bu açıklamasıyla, ""Efecan'ı yayınlarında görüp hayat boyu eğitim masraflarını üstlendik artık çocuklarımın bir abisi var♥️ Efecan artık bize emanet♥️" takdir topladı.

Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medyadan depremde kimsesiz kalan bir bebeğe aile olmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu gösteren ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:

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