Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
16:21
Anlamlı destek! Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçti!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Felakette binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek yürek olan ülkemiz, tüm depremzedelere ulaşıp yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü isimlerden de depremden etkilenen bölgelere destek geliyor. Son olarak ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti depremzede Efecan için harekete geçtiler.