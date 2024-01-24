Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
08:06
Gala yerine Fransa'da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk'a tepki göstermişti
Başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus'un galasına pasaportunun çalınması gerekçesiyle katılmayan Melisa Aslı Pamuk, bir ay sonra bu kez 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' galasında yer almadı. Filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, Fransa'da art arda paylaşımlar yapan partnerine tepki göstermişti. İsmail Hacıoğlu, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek Pamuk'un Fransa'da yaşamasına göndermede bulundu. İstanbul'daki galada bunlar yaşanırken Melisa Aslı Pamuk ise Paris'te defile izliyordu.