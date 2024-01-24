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Haberler Galeri Gala yerine Fransa'da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk'a tepki göstermişti
Giriş Tarihi: 24.01.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 08:06

Gala yerine Fransa'da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk'a tepki göstermişti

Başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus'un galasına pasaportunun çalınması gerekçesiyle katılmayan Melisa Aslı Pamuk, bir ay sonra bu kez 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' galasında yer almadı. Filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, Fransa'da art arda paylaşımlar yapan partnerine tepki göstermişti. İsmail Hacıoğlu, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek Pamuk'un Fransa'da yaşamasına göndermede bulundu. İstanbul'daki galada bunlar yaşanırken Melisa Aslı Pamuk ise Paris'te defile izliyordu.

BÜLENT CANKURT
Gala yerine Fransa’da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk’a tepki göstermişti

Önceki gün Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin galası vardı. Galaya, sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı ama filmin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk yoktu.

Gala yerine Fransa’da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk’a tepki göstermişti

Başta Cem Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu olmak üzere film ekibi, Pamuk'un galaya gelmemesini eleştirdi.

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Gala yerine Fransa’da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk’a tepki göstermişti

Hatta Hacıoğlu, Fransa'nın Lille takımında oynayan futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcıoğlu ile bir süredir Lille şehrinde yaşayan Pamuk için "Eğer Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi gerekiyordu" dedi. İstanbul'daki galada bunlar yaşanırken Melisa Aslı Pamuk ise Paris'te defile izliyordu.

Gala yerine Fransa’da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk’a tepki göstermişti

Pazartesi başlayan Paris Haute Couture Moda Haftası'nda defileden defileye koşan ünlü oyuncu, gala ile aynı gün Lübnanlı modacı Georges Hobeika'nın defilesinde en ön sırada yerini almıştı. Üstelik üzerinde Hobeika'nın tasarladığı bir elbise vardı.

Gala yerine Fransa’da defileye gitti! Partneri İsmail Hacıoğlu Melisa Aslı Pamuk’a tepki göstermişti

Bu elbiseyle Paris sokaklarında pozlar verip sosyal medyasından paylaşması da ilginçti. Acaba bu bir 'işbirliği' miydi ve o yüzden mi galasına gelmedi bilmiyorum ama Melisa Aslı Pamuk'un 'moda' için 'sanat'ı ikinci plana attığı kesin!!!

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