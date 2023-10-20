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Haberler Galeri Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze'deki siviller için seferber oldu!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 08:29

Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze'deki siviller için seferber oldu!

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Gamze Özçelik, Gazze'de yaşanan korkunç olayların ardından savaştan kaçan sivillere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Özçelik, hâlâ insani yardım koridorunun açılmasını bekleyen ekibinin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze’deki siviller için seferber oldu!

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar günlerdir devam ediyor. Dünya, Orta Doğu'daki kan gölüne şahit oluyor. Savaş bölgesindeki can kayıpları giderek artarken Gazze'de durum ağırlaşıyor.

Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze’deki siviller için seferber oldu!

18 Ekim'de abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak sivilleri hedef alan İsrail, son olarak içinde sivillerin bulunduğu bir kiliseyi hedef aldı.

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Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze’deki siviller için seferber oldu!

SİVİLLERE YEMEK DAĞITTILAR

Eski oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, yaşanan korkunç olayların ardından sıcak yemek dağıtımına başladı.

Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze’deki siviller için seferber oldu!

Derneğin sosyal medya hesabından, yapılan bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze’deki siviller için seferber oldu!

Gazze'den acı haberler yükselirken, biz de elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıcak yemek dağıtımlarımızı bu sefer savaştan kaçıp okullara sığınan kardeşlerimize gerçekleştirdik.

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