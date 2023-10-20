Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 08:29

Gamze Özçelik kalpleri ısıttı! Gazze'deki siviller için seferber oldu!

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Gamze Özçelik, Gazze'de yaşanan korkunç olayların ardından savaştan kaçan sivillere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Özçelik, hâlâ insani yardım koridorunun açılmasını bekleyen ekibinin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.