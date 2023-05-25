Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırmıştı...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:14

Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırmıştı...

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, çok geçmeden kendisini setlerde buldu. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan yıldız isim, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla Erpek karakterini canlandırıyor. Geçmişte Rıza Kocaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu Hazal Subaşı, önceki akşam yeni sevgilisi Atakan Başavcı ile ilk kez el ele görüntülendi. Subaşı'nın yeni sevgilisi ise Aras Bulut İynemli'nin kuzeni...

Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli’nin kuzenine kaptırmıştı...

Aslen İzmirli olan Hazal Subaşı, Selanik göçmeni bir ailenin kızı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi alan yıldız, Miss Turkey'de dereceye girdikten sonra şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli’nin kuzenine kaptırmıştı...

İlk olarak 2016 yılında Adını Sen Koy dizisinde oynayan Subaşı, Çukur dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli’nin kuzenine kaptırmıştı...

Şimdilerde Kasaba Doktoru'nda rol alan Hazal Subaşı, son zamanlarda Sıcak Kafa dizisi ile adından söz ettiriyor.

Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli’nin kuzenine kaptırmıştı...

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Hazal Subaşı, sosyal medyayı sallıyor.

Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli’nin kuzenine kaptırmıştı...

Hazal Subaşı, Çukur dizisinin setinde bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.

SON DAKİKA