Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
09:14
Hazal Subaşı yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi! Gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırmıştı...
2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, çok geçmeden kendisini setlerde buldu. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan yıldız isim, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla Erpek karakterini canlandırıyor. Geçmişte Rıza Kocaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu Hazal Subaşı, önceki akşam yeni sevgilisi Atakan Başavcı ile ilk kez el ele görüntülendi. Subaşı'nın yeni sevgilisi ise Aras Bulut İynemli'nin kuzeni...