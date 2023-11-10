Gülayşe, Ateş Kuşları’nı affediyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 30. Bölümüyle 10 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

30.Bölüm Özeti:

ALİ'Yİ ŞOKE EDEN GERÇEK!

Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır! Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır!