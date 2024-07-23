Giriş Tarihi: 23.07.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
18:07
Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor
Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. 37 yaşındaki oyuncu Gülcan Arslan imajını değiştirmişti. Arslan, sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi. Gülcan Arslan şimdi paraya para demiyor. İşte kazandığı rakam...