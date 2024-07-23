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Haberler Galeri Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:07

Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. 37 yaşındaki oyuncu Gülcan Arslan imajını değiştirmişti. Arslan, sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi. Gülcan Arslan şimdi paraya para demiyor. İşte kazandığı rakam...

Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderinidr dizisinin ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can vermişti. 37 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.

Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor

Ünlü güzel, Bülent İnal ile başrolünde yer aldığı 'Bir Çocuk Sevdim' dizisindeki Mine karakteriyle tanınmıştı.

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Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor

Zayıflığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, cesur paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.

Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestirmişti.

Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor

37 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyattı.

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