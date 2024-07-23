Gülcan Arslan sadece imajını değil mesleğini de değiştirdi! Gülcan Arslan paraya para demiyor

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderinidr dizisinin ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can vermişti. 37 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.