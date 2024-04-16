Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da ünlü" dediği isim Uğur Dündar mı?

Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
07:21
Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. Gün boyunca herkes birbirine aynı soruyu sordu: "O ünlü gazeteci kim?" Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğunu GÜNAYDIN ortaya çıkardı. İşte haberin ayrıntıları...