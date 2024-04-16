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Haberler Galeri Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da ünlü" dediği isim Uğur Dündar mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 07:21

Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da ünlü" dediği isim Uğur Dündar mı?

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. Gün boyunca herkes birbirine aynı soruyu sordu: "O ünlü gazeteci kim?" Duygu Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğunu GÜNAYDIN ortaya çıkardı. İşte haberin ayrıntıları...

Tuba KALÇIK
Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun Ablamın babası da ünlü dediği isim Uğur Dündar mı?

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da ünlü gazeteci" dediği ismin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı!

Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun Ablamın babası da ünlü dediği isim Uğur Dündar mı?

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü.

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Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun Ablamın babası da ünlü dediği isim Uğur Dündar mı?

Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. Gün boyunca herkes birbirine aynı soruyu sordu: "O ünlü gazeteci kim?"

Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun Ablamın babası da ünlü dediği isim Uğur Dündar mı?

İKİSİ İYİ DOSTLAR
Türkiye bu konuyu konuşurken dün şok bir gelişme yaşandı! Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğunu GÜNAYDIN ortaya çıkardı.

Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’nun Ablamın babası da ünlü dediği isim Uğur Dündar mı?

Dündar'a babalık davası açıldığı ve mahkemenin de haziran ayında görüleceği öğrenildi.

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