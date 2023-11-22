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Haberler Galeri Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı 'babam' diyor! Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'a övgüler...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:04

Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı 'babam' diyor! Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'a övgüler...

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi ile gündemde. Ünlü oyuncu Gupse Özay, yeni filmi 'Lohusa'nın çekimlerinin tamamlandığı gün gazetecilerle bir araya geldi. Eşi ve kızıyla ilgili konuşan Özay, "Kızım devamlı 'babam' diyor" diyerek samimi açıklamalar yaptı.

Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı ’babam’ diyor! Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç’a övgüler...

Güzel oyuncu Gupse Özay son filmi Lohusa'nın çekimlerini tamamladı. Yaptığı komedi filmleriyle adından söz ettiren Gupse Özay, bu sefer Lohusa ile hayranlarını kahkahaya boğacak. Oyuncu son çekim gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gupse Özay eşi Barış Arduç'a övgüler yağdırırken minik kızı Jan Asya'ya da tatlı tatlı sitem etti...

Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı ’babam’ diyor! Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç’a övgüler...

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve bir anne ile babanın doğumdan sonra yaşadıkları komik olayları anlatan 'Lohusa' filminin çekimlerin sona ermesiyle, film ekibi Beykoz Kundura Fabrikası setinde son iş gününü neşe içinde kapattı.

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Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı ’babam’ diyor! Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç’a övgüler...

Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Ferdi Baycu Güler'in rol aldığı, yönetmen koltuğuna Kıvanç Baruönü'nun oturduğu film ekibi, altı hafta süren çekimlerin bitmesiyle son iş gününde keyifli anlar yaşadı.

Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı ’babam’ diyor! Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç’a övgüler...

"SİNEMA ÖLMESİN, SALONLAR KAPANMASIN"

Son iş gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu ekibinden senarist ve oyuncu Gupse Özay, pandemi sonrası ilginin azaldığı sinemanı için dertlendiklerini söyleyerek, "Beklentileri karşılasın isteriz ama bir derdimiz daha var; sinema ölmesin, salonlar kapanmasın. Ben sinemayı seviyorum, tanımadığım insanlarla gülmek, ağlamak iyi geliyor bana. Umarım bizde o bir taş daha koyarız sinemanın geri dönüşüne" dedi.

Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı ’babam’ diyor! Gupse Özay’dan eşi Barış Arduç’a övgüler...

"KIZ ÇOCUKLARI İLE BABALARI ARASINDA BAŞKA BİR AŞK OLUYORMUŞ"

Eşi Barış Arduç'un evde kızları Jan Asya'ya baktığını ve gönül rahatlığı ile evden çıkıp sete geldiğini söyleyen Özay, şöyle konuştu:

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