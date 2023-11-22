Giriş Tarihi: 22.11.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:04

Gupse Özay tatlı tatlı sitem etti: Kızım devamlı 'babam' diyor! Gupse Özay'dan eşi Barış Arduç'a övgüler...

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin Gupse Özay son olarak kendi hamilelik ve lohusalık döneminde esinlendiği yeni filmi ile gündemde. Ünlü oyuncu Gupse Özay, yeni filmi 'Lohusa'nın çekimlerinin tamamlandığı gün gazetecilerle bir araya geldi. Eşi ve kızıyla ilgili konuşan Özay, "Kızım devamlı 'babam' diyor" diyerek samimi açıklamalar yaptı.