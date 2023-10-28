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Haberler Galeri Hadise'den Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafeti ile...
Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 16:09

Hadise'den Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafeti ile...

Ünlü şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel bir hazırlık sürecine girdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlatan Hadise, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!" dedi. Şarkıcı, o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Hadise'nin özel hazırlık anları...

Hadise’den Cumhuriyet’in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk’ün en sevdiği iki kıyafeti ile...

Güzel popçu Hadise, her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor, sık sık adından söz ettiriyor. Hadise, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Hadise’den Cumhuriyet’in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk’ün en sevdiği iki kıyafeti ile...

Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel bir hazırlık sürecine giren ünlü şarkıcı, hazırlık sürecini Instagram hesabından paylaştı.

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Hadise’den Cumhuriyet’in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk’ün en sevdiği iki kıyafeti ile...

Paylaşımına ise şu sözleri not düştü:

Hadise’den Cumhuriyet’in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk’ün en sevdiği iki kıyafeti ile...

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!

Hadise'den Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafeti ile... | Video

Hadise’den Cumhuriyet’in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk’ün en sevdiği iki kıyafeti ile...

Bu fikri tasarımıyla hayata geçiren sevgili Nihan Peker ve ekibine, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru'ya, fikir aşamasından, son aşamasına kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

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