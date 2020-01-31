Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor! Miran annesinin mektubuna ulaşır ve...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş! Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış. Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı Miran karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Fakat onun oyuncu olmak gibi hayalleri daha önce yokmuş. Akın Akınözü'nün kariyerindeki dönüm noktası Hercai dizisi oldu. Akın Akınözü Hercai dizisi sayesinde büyük kitleler tarafından tanındı. Hercai ile birlikte imaj değiştiren, saçlarını ve sakallarını uzatarak, şivesi, tavırlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Akın Akınözü, Instagram'da hızla yükselen takipçi sayısına ulaştı. Akın Akınözü'nün oyuncu olmasındaki en büyük desteği ise annesi Özlem Akınözü vermiş. Aslında Amerika'da matematik bölümünü bitiren oyuncu, annesinin teşvikiyle mesleğini değiştirmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, lise yıllarında oğlunun konservatuvar okumasını istemiş ama oğlu matematik okumayı tercih etmiş. Akın Akınözü, ilk tercihini yapıp Amerika'da Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math'de okuyarak mezun olmuş. Daha sonrasınnda Matematik bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Akın Akınözü, okul bittikten sonra annesinin isteği üzerine oyunculuğa yönelmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü aynı zamanda ünlü bir oyuncudur. İşte Akın Akınözü'nün ve diğer ünlü isimlerin anneleri…