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  • Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor! Miran annesinin mektubuna ulaşır ve...

’nin ’ı ve annesi ’nü görenler şoke oluyor! Miran annesinin mektubuna ulaşır ve...

'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin oyuncusu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş! Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış. Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Fakat onun oyuncu olmak gibi hayalleri daha önce yokmuş. Akın Akınözü'nün kariyerindeki dönüm noktası Hercai dizisi oldu. Akın Akınözü Hercai dizisi sayesinde büyük kitleler tarafından tanındı. Hercai ile birlikte imaj değiştiren, saçlarını ve sakallarını uzatarak, şivesi, tavırlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Akın Akınözü, 'da hızla yükselen takipçi sayısına ulaştı. Akın Akınözü'nün oyuncu olmasındaki en büyük desteği ise annesi vermiş. Aslında Amerika'da matematik bölümünü bitiren oyuncu, annesinin teşvikiyle mesleğini değiştirmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, lise yıllarında oğlunun konservatuvar okumasını istemiş ama oğlu matematik okumayı tercih etmiş. Akın Akınözü, ilk tercihini yapıp Amerika'da – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math'de okuyarak mezun olmuş. Daha sonrasınnda Matematik bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Akın Akınözü, okul bittikten sonra annesinin isteği üzerine oyunculuğa yönelmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü aynı zamanda ünlü bir oyuncudur. İşte Akın Akınözü'nün ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Giriş Tarihi: 31.01.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 07:37

'nin sevilen dizisi '' bu akşam 30. Bölümüyle ekranlara geliyor. Hercai'nin bu akşam ki bölümünde bakın neler olacak?
Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve 'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

Artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden , Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil olur.

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Şükran'ın kızıyla ilgili söyledikleri Aslanbey konağında bomba etkisi yaratır. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine 'ın intikam konusunda iyice kafası karışır.

Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen , annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu , hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi 'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi!

EMINA JAHOVIC

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

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