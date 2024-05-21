Giriş Tarihi: 21.05.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
19:09
İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!
Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede sona eren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile bir süredir ilişki yaşıyor. Dün bir organizasyona katılan ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Evlilik teklifi mi geldi' sorusuna İbrahim Çelikkol, dikkat çeken bir cevap verdi. İşte İbrahim Çelikkol'un o açıklamasının detayları!