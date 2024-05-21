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Haberler Galeri İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 19:09

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!

Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede sona eren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile bir süredir ilişki yaşıyor. Dün bir organizasyona katılan ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Evlilik teklifi mi geldi' sorusuna İbrahim Çelikkol, dikkat çeken bir cevap verdi. İşte İbrahim Çelikkol'un o açıklamasının detayları!

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile Nisan 2017'de evlendi. Evliliklerinden Ali adında bir oğulları olan çift, Mayıs 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!

Çelikkol, biten evliliğinin ardından ünlü yemek yazarı Natali Yarcan ile aşk yaşamaya başladı.

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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!

ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR MU?

Dün bir organizasyona katılan ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!

"HER ŞEY OLABİLİR"

'Evlilik teklifi mi geldi' sorusuna İbrahim Çelikkol, "Her şey olabilir..." şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan evleniyor mu? İşte İbrahim Çelikkol’un dikkat çeken o açıklaması!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar Mihre Mutlu ile Nisan 2017'de nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Ali adında bir oğulları olan çift, Mayıs 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

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