Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:38

Kardeşlerim'de Ömer'in başı belaya giriyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.