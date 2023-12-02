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Giriş Tarihi: 02.12.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 06:45

Kardeşlerim'de Ömer'in başı belaya giriyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de Ömer’in başı belaya giriyor!

107.Bölüm Özeti:

"Bize yeni kafa lazım, bu çok dağıldı toparlayamıyoruz!"

Kardeşlerim’de Ömer’in başı belaya giriyor!

Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır.

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Kardeşlerim’de Ömer’in başı belaya giriyor!

Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan'ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz.

Kardeşlerim’de Ömer’in başı belaya giriyor!

Suzan ile Yaman cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Oğulcan'ın Elif'in gönlünü kazanma mücadelesi, tüm hızıyla devam eder.

Kardeşlerim’de Ömer’in başı belaya giriyor!

Şevval, her daim Eren ailesinin arkasında duran Burak Müdür'le ilgili radikal bir karar alır.

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