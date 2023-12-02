Giriş Tarihi: 02.12.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 06:45

Kardeşlerim'de Ömer'in başı belaya giriyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor.