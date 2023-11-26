Giriş Tarihi: 26.11.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 18:49

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yıllar sonra tekrar bu film için bir araya geldi. Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla da ilgi topladı. Başak Dizer, Edis'in yaş günü kutlamasından hemen önce 1 yaşındaki oğluyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Sosyal medyada oğluyla paylaşım yapan ve oğlunu öpücüklere boğan Dizer'in paylaşımı beğeni topladı. İşte Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle sevimli pozu!