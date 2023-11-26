Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 18:49

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!

Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, yıllar sonra tekrar bu film için bir araya geldi. Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla da ilgi topladı. Başak Dizer, Edis'in yaş günü kutlamasından hemen önce 1 yaşındaki oğluyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Sosyal medyada oğluyla paylaşım yapan ve oğlunu öpücüklere boğan Dizer'in paylaşımı beğeni topladı. İşte Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle sevimli pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!

Dijital platformda ekranlara gelecek Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) filmiyle iki ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI

Sosyal medyayı sık kullanan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi modacı Başak Dizer, yeni paylaşımıyla da ilgi topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!

OĞLU KURT EFE'YLE YENİ YIL ETKİNLİĞİNE KATILDI

Başak Dizer, Edis'in yaş günü kutlamasından hemen önce 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe'yle birlikte yeni yıl ağacının ışıklandırıldığı bir etkinliğe katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! İşte Başak Dizer’in o sevimli pozu!

1 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sosyal medyada oğluyla paylaşım yapan ve oğlunu öpücüklere boğan Dizer'in paylaşımı beğeni topladı.

SON DAKİKA