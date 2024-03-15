Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
10:02
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı aradığı aşkı buluyor! Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri Kaan Taşaner oldu! Meğer usta oyuncunun oğluymuş…
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oluyor. Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, çıkan haberlerin ardından sosyal medya gündem oldu. Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu.