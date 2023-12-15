Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:52

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul’u Kayra Şenocak 45 kilo vermişti! Kayra Şenocak zayıflama sırrını paylaştı: Eşim bol bol pişirdi...

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor. Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem olmuştu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti. Son olarak Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u olan Kayra Şenocak verdiği 45 kilo ile bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Kayra Şenocak nasıl zayıfladığını anlattı. Eşinin büyük desteğini gördüğünü söyleyen Kayra Şenocak bol bol tükettiği besini de paylaştı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın zayıflama sırrı...