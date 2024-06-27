Giriş Tarihi: 27.06.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
14:02
MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?
MasterChef Türkiye ile dikkat çeken Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya bir itirafta bulundu. Mehmet Yalçınkaya'nın, yıllar önce mutfakta geçirdiği kaza sonucu sol elinin üç parmağını kaybettiği iddia ediliyordu. "Bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim" diyen Mehmet Şef, ilk kez merak edilen olaya dair konuştu.