MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?

"İKİ ÇOCUĞUMUN DÖVMELERİ BENİM ELİM"

Yürek yakan sözler üzerine diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile duygusal anlar yaşayan Mehmet Şef, "Neden ağlıyorsun?" sorusunu yöneltiyor.

Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikâye aslında ben de iki arkadaşımla oynarken.