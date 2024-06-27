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Haberler Galeri MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 14:02

MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?

MasterChef Türkiye ile dikkat çeken Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya bir itirafta bulundu. Mehmet Yalçınkaya'nın, yıllar önce mutfakta geçirdiği kaza sonucu sol elinin üç parmağını kaybettiği iddia ediliyordu. "Bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim" diyen Mehmet Şef, ilk kez merak edilen olaya dair konuştu.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?

MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın, mutfak kazası sonucu üç parmağını kaybettiği konuşuluyordu. Sol elini sürekli cebinde tutan, programda tadım yaparken diğer elini kullanan Mehmet Şef, son bölümde ilk kez bu konuda açıklama yaptı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?

Mehmet Şef, bir yarışmacı aracılığıyla başına gelen olaydan bahsetti. Yeni bölüm tanıtımında; eleme turuna katılan yarışmacı, traktörün pervanesine kaptırdığını (hangi uzuv olduğu belirtilmiyor), bu nedenle kendini lanetlenmiş gibi hissettiğini söylüyor.

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MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?

"ARTIK SAKLANMAK İSTEMİYORUM"

Konusu açılınca hep gözlerim doluyor. Artık saklanmak istemiyorum, özgür olmak istiyorum. Ben lanetlenmişim de sadece benim başıma gelecekmiş gibi düşünmek istemiyorum.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?

"İKİ ÇOCUĞUMUN DÖVMELERİ BENİM ELİM"

Yürek yakan sözler üzerine diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile duygusal anlar yaşayan Mehmet Şef, "Neden ağlıyorsun?" sorusunu yöneltiyor.

Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikâye aslında ben de iki arkadaşımla oynarken.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya yıllar sonra ilk kez anlattı! Mehmet Yalçınkaya’nın eline ne oldu?

Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları merak konusu oldu...

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