Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:13

Meğer Selena'da birlikte oynamışlar... Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı herkesin ağzı açık kaldı!

Meğer Sinem Kobal sevilen dizisi Selena'da kardeşi ile oynamış! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Sinem Kobal kardeşini kepli paylaşımı ile tebrik etti. Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler hakkındaki gerçekle de şaşırdı. Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'ın Selena'da birlikte oynamışlardı... İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal ve merak edilen ünlülerin kardeşleri...