‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!

"ÇOK SEVİYORUM SENİ"

Önal, erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim, çok seviyorum seni" notuyla kafaları karıştırdı. Önal ayrıca paylaşımına 'A' harfiyle birlikte nazar boncuğu emojisi de ekledi.