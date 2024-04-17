Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
07:50
‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!
Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi olduğu ortaya çıkmıştı. Ayşe Hatun Önal'ın, son zamanlarda sosyal medyadaki anlamsız paylaşımlarının sebebi, psikolojisinin bozulmasıymış.