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Haberler Galeri ‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 07:50

‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!

Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! 'Kalbe Ben', 'Çak Bir Selam', 'Güm Güm', 'Olay', 'Efsane' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi olduğu ortaya çıkmıştı. Ayşe Hatun Önal'ın, son zamanlarda sosyal medyadaki anlamsız paylaşımlarının sebebi, psikolojisinin bozulmasıymış.

BÜLENT CANKURT
‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal’ın Kocam notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar’ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!

1999'da Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal’ın Kocam notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar’ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!

45 yaşındaki ünlü isim, son olarak 237 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı bir fotoğrafla adından söz ettirdi.

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‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal’ın Kocam notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar’ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!

"ÇOK SEVİYORUM SENİ"

Önal, erkek arkadaşıyla çekildiği karesine yazdığı "Kocam benim, çok seviyorum seni" notuyla kafaları karıştırdı. Önal ayrıca paylaşımına 'A' harfiyle birlikte nazar boncuğu emojisi de ekledi.

‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal’ın Kocam notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar’ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!

Ünlü ismin bu pozuna, tebrik mesajları yağdı. Takipçileri, Ayşe Hatun Önal'a; "Mutluluklar Ayşe Hanım", "Evlendiniz mi?", Çok mutlu ol Ayşe" gibi yorumlar yazdı.

‘Ruh sağlığı hiç iyi değil’ Ayşe Hatun Önal’ın Kocam notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar’ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı!

PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Önal, kısa süre sonra kafalarda soru işareti yaratan bu paylaşımını sildi.

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