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Haberler Galeri Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! 'Özel hayatım...'
Giriş Tarihi: 05.12.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 14:00

Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! 'Özel hayatım...'

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını söylemişti. Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar…

Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! ’Özel hayatım...’

Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yaz aylarında denizde dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Aylardır Demir ile yaşadıklarıyla ilgili sessiz kalan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" demişti. Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! ’Özel hayatım...’

Afra Saraçoğlu doğum günü partisi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamasında çok özel açıklamalarda bulunmuştu.

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Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! ’Özel hayatım...’

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile ilgili gazetecilerin sorusuna da şöyle cevap vermişti.

Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! ’Özel hayatım...’

Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok" demişti.

Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! ’Özel hayatım...’
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