Mert Ramazan Demir’den ayrılan Afra Saraçoğlu merak edilenleri anlattı! ’Özel hayatım...’

Giriş Tarihi: 05.12.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 14:00

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını söylemişti. Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar…