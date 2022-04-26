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Haberler Galeri Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Şimdilerde Kayra Zabcı güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay'a benzetildi!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 10:03

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Şimdilerde Kayra Zabcı güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay'a benzetildi!

Bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin çocuk oyuncusu Kayra Zabcı, yıllar sonra ortaya çıktı. Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Genç yıldız Kayra Zabcı son olarak "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırdı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali...

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Şimdilerde Kayra Zabcı güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay’a benzetildi!

Muhteşem Yüzyıl'ın çocuk yıldızı Kayra Zabcı şimdi güzelliğiyle nefes kesiyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Şimdilerde Kayra Zabcı güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay’a benzetildi!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü.

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Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Şimdilerde Kayra Zabcı güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay’a benzetildi!

Nurgül Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyucu, yeni dizisi "Canım Annem"de görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Şimdilerde Kayra Zabcı güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay’a benzetildi!

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın çocuk yıldızıydı... Şimdilerde Kayra Zabcı güzelliğiyle Nurgül Yeşilçay’a benzetildi!

13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

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