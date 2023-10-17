Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 08:25

Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu'nu sinirlendiren soru!

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. İlişkilerini noktaladıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkındaki gerçek kısa süre sonra ortaya çıkmış ikilinin birlikteliklerinin devam ettiği yalnızca görüntü vermeleri yasaklandığı iddia edilmişti... Afra Saraçoğlu'na son olarak bu soruldu ama bakın güzel oyuncu ne cevap verdi...