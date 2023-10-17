Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu'nu sinirlendiren soru!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 08:25

Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu'nu sinirlendiren soru!

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. İlişkilerini noktaladıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkındaki gerçek kısa süre sonra ortaya çıkmış ikilinin birlikteliklerinin devam ettiği yalnızca görüntü vermeleri yasaklandığı iddia edilmişti... Afra Saraçoğlu'na son olarak bu soruldu ama bakın güzel oyuncu ne cevap verdi...

Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru!

Yer aldıkları dizide yakınlaştıkları yönündeki haberler sonrası, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılıp partneri ve yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu tepkilerin odağı olmuştu.

Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru!

Eskiden çok yakın arkadaş olan bu üçlü arasındaki gelişmeler günlerce magazinde yer bulmuştu. Sonuç olarak dedikodular doğru çıkmış Mert Ramazan Demir, yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu elinden almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru!

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti. İlişkilerini noktaladıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkındaki gerçek kısa süre sonra ortaya çıkmış ikilinin birlikteliklerinin devam ettiği yalnızca görüntü vermeleri yasaklandığı iddia edilmişti... Afra Saraçoğlu'na son olarak bu soruldu ama bakın güzel oyuncu ne cevap verdi...

Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru!

Afra Saraçoğlu, önceki akşam arkadaşının rol aldığı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Salona girerken görüntülenen oyuncu, sevgilisi Mert Ramazan Demir ile ilgili sorulara sinirlenerek "Arkadaşlar konuşacak bir şey yok. Bıkmadınız mı aynı soruları tekrar tekrar sormaya?'' dedi. Saraçoğlu'nun bu tavrı yadırgandı.

Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu’nu sinirlendiren soru!

İddiaları GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşımıştı...

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

SON DAKİKA