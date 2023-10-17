Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:33

Nilgün Belgün'den Metin Akpınar'a destek! "82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli"

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarfetmişti. Son olarak günlerdir gündemden düşmeyen Nilgün Belgün'den Metin Akpınar'a destek paylaşımı geldi.