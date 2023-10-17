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Haberler Galeri Nilgün Belgün'den Metin Akpınar'a destek! "82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli"
Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:33

Nilgün Belgün'den Metin Akpınar'a destek! "82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli"

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi ses getirmişti. Metin Akpınar hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu varmış... Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuklarının olduğu Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarfetmişti. Son olarak günlerdir gündemden düşmeyen Nilgün Belgün'den Metin Akpınar'a destek paylaşımı geldi.

Nilgün Belgün’den Metin Akpınar’a destek! 82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızı ve iki torunu olduğu haberi ortalığı sallamaya devam ediyor.

Nilgün Belgün’den Metin Akpınar’a destek! 82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli

Meğer Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlunun olduğu konuşuluyor. Oğlunun adının da Metin olduğu söylendi. 1984 doğumlu Metin'in 39 yaşında olduğu ve Almanya'da yaşadığı öne sürüldü. Metin Akpınar cephesinden konuyla ilgili henüz bir yalanlama ya da açıklama gelmedi.

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Nilgün Belgün’den Metin Akpınar’a destek! 82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli

Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarfetti.

Nilgün Belgün’den Metin Akpınar’a destek! 82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli

Metin Akpınar'ı yalancılıkla suçlayan Duygu Nebioğlu yaşadığı acılardan bahsederken sanatçı ve eşi Göksel Akpınar hakknda da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nilgün Belgün’den Metin Akpınar’a destek! 82 yaşındaki bir sanatçının artık üstüne gitmemeli

Yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu, 'Metin Akpınar, en başından beri her şeyi biliyordu, hep inkar etti' dedi.

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