Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay’ın 17 yıllık hayat arkadaşı...

Ünlü oyuncu Barış Falay, son olarak "Ömer" dizisindeki performansıyla dikkat çekerken, özel hayatı da gündeme geldi. Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim ise ilk defa öğrenenleri çok şaşırttı. Eşi de kendisi kadar ünlü...