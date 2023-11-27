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Haberler Galeri Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay'ın 17 yıllık hayat arkadaşı...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 09:40

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay'ın 17 yıllık hayat arkadaşı...

Aliye dizisi ile dizi sektörüne adım atan oyuncu Barış Falay, ardından Ezel'de "Kerpeten Ali" karakteriyle özdeşleşmişti. Barış Falay, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara gibi dizilerde de rol aldı. Şimdilerde "Ömer" dizisiyle ekranlarda olan Barış Falay, performansı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Barış Falay'a dair bilgileri araştıranlar hakkındaki gerçek ile şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabahar ile dünya evine giren başarılı oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ın doğumuyla baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İki ünlü isimin evli olduğunu ilk defa duyanlar ise çok şaşırdı. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü çift ilgi ile takip ediliyor. İşte merak edenler için Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi Esra Ronabahar ile sosyal medya paylaşımları…

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay’ın 17 yıllık hayat arkadaşı...

Ünlü oyuncu Barış Falay, son olarak "Ömer" dizisindeki performansıyla dikkat çekerken, özel hayatı da gündeme geldi. Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu isim ise ilk defa öğrenenleri çok şaşırttı. Eşi de kendisi kadar ünlü...

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay’ın 17 yıllık hayat arkadaşı...

Sanat camiasının örnek çiftlerin olan Esra Ronabar ve Barış Falay, gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden ünlü çiftlerden.

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Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay’ın 17 yıllık hayat arkadaşı...

Barış Falay, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada kendinden söz ettirdi.

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay’ın 17 yıllık hayat arkadaşı...

Barış Falay, 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile dünya evine girdi.

Ömer’in İmam Reşat’ı Barış Falay’ın güzel oyuncu ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Barış Falay’ın 17 yıllık hayat arkadaşı...

Güzel oyuncu Esra Ronabar 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı dünyaya getirerek mutlu evliliğini taçlandırdı.

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