Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan, son olarak ilginç bir hamlede bulunmuştu. Taze gelin Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildirmek için dava açmıştı. Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Bu haberlerin ardından Seda Sayan'ın gerçek ismi de ortaya çıktı. Seda Sayan olarak tanıdığımız ünlü şarkıcının gerçek adı bakın ne!