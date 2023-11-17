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Haberler Galeri Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:34

Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Seda Sayan, son olarak ilginç bir hamlede bulunmuştu. Taze gelin Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildirmek için dava açmıştı. Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Bu haberlerin ardından Seda Sayan'ın gerçek ismi de ortaya çıktı. Seda Sayan olarak tanıdığımız ünlü şarkıcının gerçek adı bakın ne!

Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan nisan ayında nikah masasına oturmuştu.59 yaşında kendisi gibi şarkıcı Çağlar Ökten'de yeniden aşkı bulan Seda Sayan'ın mutluluktan ayakları yerden kesildi. Çiçeği burnunda evliler Seda Sayan ile Çağlar Ökten mutluluklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Seda Sayan ile Çağlar Ökten son olarak kısa bir aşk tatiline çıkmış, aşk pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı başarmışlardı.

6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı. Eşinin soyadını kullanmak istemeyen Seda Sayan'a Çağlar Ökten'in tepkisi ne oldu?

Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

Ünlü sanatçı, evlendikten sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için dava açtı. Sayan'ın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede sanatçının isminin nüfus kayıtlarında 'Aysel Gürsaçer' olarak geçtiğini belirterek "Müvekkilim, Çağlar Ökten'le evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı 'Gürsaçer Ökten' olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan 'Gürsaçer'i kullanmak istemektedir.

Çağlar Ökten'in de bu konuda rızası vardır" ifadelerini kullandı. Önceki gün görülen duruşmada sanatçının 'Ökten' soyadının iptaline karar veren mahkeme, bundan sonra kızlık soyadı 'Gürsaçer'i kullanmasına karar verdi.

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Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

Öte yandan; Çağlar Ökten ile nisan ayında evlenen Seda Sayan, eşinin soyadını kullanmayacağına dair iddialar için şu açıklamayı yapmıştı:

Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

"Boşanacağımız, hatta evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var.

Onu Seda Sayan olarak tanıyoruz… Seda Sayan’ın gerçek ismini biliyor musunuz?

Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti, bunlarla uğraşmak istemedim. Yoksa kurban olurum ben onun soyadına…"

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