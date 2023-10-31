Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!

Daha önce evlilikleri boşanmanın eşiğinden dönen Bilal Hancı ile Esin Çepni çifti ihanet görüntüleriyle magazin kulislerini çalkaladı. Meğer yeniden boşanma kararı almışlar... Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı. Esin Çepni eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşaladı...