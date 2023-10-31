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Haberler Galeri Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!
Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 13:10

Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düştü. Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alındı. Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğuldu. Magazin gündemini sarsan ihanet videosu sonrası Bilal Hancı'nın hayranlarından tepki yağdı. Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'dan ihanete iilişkin ilk açıklama geldi!

Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!

Daha önce evlilikleri boşanmanın eşiğinden dönen Bilal Hancı ile Esin Çepni çifti ihanet görüntüleriyle magazin kulislerini çalkaladı. Meğer yeniden boşanma kararı almışlar... Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı. Esin Çepni eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşaladı...

Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düştü.

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Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!

Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alındı. Görüntüler Esin Çepni'yi şoke etti.

Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!

Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğuldu.

Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı’dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!

Eşi Bilal Hancı'nın, gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şunları söyledi:

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