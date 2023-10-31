Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:51
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
13:10
Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'dan ilk açıklama geldi! İhanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşalamıştı!
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında boşanma kararı aldıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra yeniden barışan fenomen çift Bilal Hancı ile Esin Çepni son olarak magazin gündemine ihanet haberiyle bomba gibi düştü. Kafalar grubu üyesi fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, eşini başka bir kadınla bir gece kulübünde aldatılırken kayda alındı. Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Esin Çepni gözyaşlarına boğuldu. Magazin gündemini sarsan ihanet videosu sonrası Bilal Hancı'nın hayranlarından tepki yağdı. Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'dan ihanete iilişkin ilk açıklama geldi!