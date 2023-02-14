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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:19

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!

Dünya, asrın felaketi olan ve ülkemizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmişti. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları 4 gün boyunca sabahlara kadar köylere yardım taşıdı. Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan yaşadıklarını duygusal paylaşım ile anlatmıştı. Yağmur Atacan'ın yardım götürdüğü köylerden birindeki depremzede bir anneden ünlü isme teşekkür mesajı geldi. Yağmur Atacan ise verdiği yanıt ile yine gönülleri fethetti. İşte depremzede kadın ile Yağmur Atacan'ın duygulandıran konuşması...

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!

Türkiye, büyük yıkımların yaşandığı 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından tek yürek oldu yaralarını hep birlikte sarıyor. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları 9. günde de devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koşmuştu.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!

Off road yaptığı bilinen oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları donanımlı 15 arazi aracı ile depremden etkilenen Hatay'a gitmişti.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!

Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan hava şartları ve yolların elverişli olmaması nedeni ile ulaşılmakta zorlanılan köylere 4 gün boyunca yardım taşıdı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!

Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan yaşadıklarını duygusal paylaşım ile anlatmıştı. Yağmur Atacan'ın yardım götürdüğü köylerden birindeki depremzede bir anneden ünlü isme teşekkür mesajı geldi. Yağmur Atacan ise verdiği yanıt ile yine gönülleri fethetti. İşte depremzede kadın ile Yağmur Atacan'ın duygulandıran konuşması...

Yağmur Atacan yardım götürdüğü kadından gelen mesajı yayınlayarak takipçilerine sordu "Soruyorlar, bir daha gider misin? diye! Söyle! Sen olsan?"

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!

Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan, deprem bölgesinde geçirdiği 4 günü paylaştığı karelere düştüğü duygusal not ile anlattı.

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