Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!

Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan yaşadıklarını duygusal paylaşım ile anlatmıştı. Yağmur Atacan'ın yardım götürdüğü köylerden birindeki depremzede bir anneden ünlü isme teşekkür mesajı geldi. Yağmur Atacan ise verdiği yanıt ile yine gönülleri fethetti. İşte depremzede kadın ile Yağmur Atacan'ın duygulandıran konuşması...

Yağmur Atacan yardım götürdüğü kadından gelen mesajı yayınlayarak takipçilerine sordu "Soruyorlar, bir daha gider misin? diye! Söyle! Sen olsan?"