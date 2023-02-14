Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
07:19
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a yardım götürdüğü köylü kadından mesaj var! Yağmur Atacan verdiği yanıt ile gönülleri fethetti!
Dünya, asrın felaketi olan ve ülkemizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmişti. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları 4 gün boyunca sabahlara kadar köylere yardım taşıdı. Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan yaşadıklarını duygusal paylaşım ile anlatmıştı. Yağmur Atacan'ın yardım götürdüğü köylerden birindeki depremzede bir anneden ünlü isme teşekkür mesajı geldi. Yağmur Atacan ise verdiği yanıt ile yine gönülleri fethetti. İşte depremzede kadın ile Yağmur Atacan'ın duygulandıran konuşması...