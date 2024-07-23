Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:50
Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat'ın değerlendirilmesi için dosyayı nöbetçi olan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın yetkili ve itiraz mercinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı yeniden iade etti.