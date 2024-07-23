Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:50

Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken Dilan Polat'ın değerlendirilmesi için dosyayı nöbetçi olan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın yetkili ve itiraz mercinin 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı yeniden iade etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!

MAHKEMENİN KARARINA SANIKLARDAN İTİRAZ

Hazırlanan iddianameyi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma günü belirlemiş ve tensip zaptını hazırlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!

Mahkeme, dava dosyasında bulunan Dilan ve Engin Polat da dahil 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Ancak sanıklar, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tensipte yer verdiği bu kararı itiraz etti.

Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!

DİLAN POLAT'IN İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Polatlar dosyasında mahkeme bilmecesi... Dilan Polat’ın itiraz süreci sürüyor!

Sanıkların İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazlar değerlendirildi.

SON DAKİKA